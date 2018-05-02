苹果公司联合创始人将出席阿斯塔纳经济论坛

哈通社/阿斯塔纳/5月2日 -- 美国电脑工程师、苹果公司联合创始人斯蒂夫•沃兹尼亚克将于本月17-19日访问阿斯塔纳，并出席届时将在阿斯塔纳世博园举行的阿斯塔纳经济论坛框架下的2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit）。

沃兹尼亚克曾与斯蒂夫•乔布斯于1976年合伙创立苹果电脑公司（今之苹果公司）。他在1970年代中期创造出第一代苹果电脑和第二代苹果电脑，第二代苹果电脑风靡普及后，成为1970年代及1980年代初期销量最佳的个人电脑，被誉为是使电脑进入大众家庭的工程师。



沃兹尼亚克还曾创办CL9公司和Wheels of Zeus公司，前者主要生产远距离万能遥控设备，而后者的业务方向是提供人、宠物及货物等的GPS定位服务。



由于其在科技发展进程中无与伦比的贡献，有10所大学授予其博士学位。



根据此前报道，今年的阿斯塔纳经济论坛将有多位著名人士担任演讲人。其中包括法国前总统奥朗德、日裔美国籍理论物理学家加来道雄以及联合国前秘书长潘基文等。



【编译：木合塔尔·木拉提】