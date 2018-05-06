哈通社/阿斯塔纳/5月6日 - 1998年5月6日，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫签署了《将哈萨克斯坦首都由"阿克莫拉"更名为"阿斯塔纳"》的总统令。

也就是说，20年前的今天，由总统签署的这份重要文件，令我国首都以"阿斯塔纳"的称谓正式登上了历史舞台。



关于哈萨克斯坦的新首都应使用何种名称，当时曾在国内舆论中引起过相当广泛的讨论。



不过最终，纳扎尔巴耶夫总统的提议在议会讨论中逐渐获得了最高的支持，并最终得以一致通过。



关于首都的命名，纳扎尔巴耶夫总统曾这样回忆："有一天深夜，更准确的说，是在半夜2点，‘阿斯塔纳'这个称谓突然闪现在我的脑海当中。首都就应该被称之为‘首都'（译注：阿斯塔纳意为首都），这在哈萨克语中的语感十分动听，简单、简短，令人映像深刻。在英语和俄语中，也是如此。这一称谓，还具有着果断、坚决和明确的特征。阿斯塔纳！"



在完成了阿斯塔纳市的命名后，城市被分为"萨热阿尔卡"和"阿拉木图"两个区。



将历史的时钟稍微往后拨回一段距离，1994年7月6日，也是在纳扎尔巴耶夫总统倡议下，哈萨克斯坦最高议会通过迁都决议，并成立迁都委员会。1997年12月10日，根据纳扎尔巴耶夫总统同年10月签署的总统令，阿克莫拉市正式取代阿拉木图，成为哈萨克斯坦共和国首都。



20年里，首都阿斯塔纳成为了使全世界另眼相看的美丽城市，并且还形成了讨论国际重大议题、经济、宗教间磋商的平台。



【编译：木合塔尔·木拉提】