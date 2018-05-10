迪玛希亮相戛纳国际电影节开幕式红毯

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 -- 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮9日亮相戛纳国际电影节开幕式红毯。

据了解，迪玛希在其Instagram主页中透露这一消息，并对向其形象提供支持的工作人员表示感谢。

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据此前报道，迪玛希将同哈萨克斯坦民族演员艾曼•穆萨霍贾耶娃以及"独奏者学院"国家乐团出席"戛纳哈萨克之夜"晚宴。

值得一提的是，今年戛纳电影节期间，哈萨克斯坦多名导演的作品将参加电影节。其中，导演阿德勒汗•叶尔詹诺夫的《世界的温柔与冷漠》将参加"一种注目"单元；导演詹纳特•阿勒姗诺娃的作品《六月底》将参加"电影基金"单元；导演奥尔加•科洛特克的《舒适的冬季》将参加ACID单元；导演维内拉•凯尔詹诺娃的《隐秘公园》和别热克•扎罕诺夫的《阿萨姆》将参加"短片角落"单元。

【编译：冰山】