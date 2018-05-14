哈萨克斯坦和中国将讨论关税政策问题

哈通社/阿斯塔纳/5月14日 - "合作伙伴：海关、税务和商业"国际论坛14日在阿斯塔纳举行。

据悉，此次论坛的主旨是建立在"一带一路"框架下的统一海关政策。



论坛全体会议由哈萨克斯坦副总理叶尔波拉特•多萨耶夫主持。



多萨耶夫表示，通过将我国"光明大道"计划与中国"一带一路"倡议的有效对接，将大大提升哈萨克斯坦的跨进运输潜力。在此框架下，有望实现多个项目的落实。





"今年哈萨克斯坦新海关法将正式生效。此外，欧亚经济联盟哈管法典获得了通过。上述两部法典中，税务和海关领域截至目前的所有经验均得到了重视。众所周知，中国国家主席习近平在阿斯塔纳提出了‘一带一路'的倡议，而哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫也提出了‘光明大道‘计划。



这一计划旨在发展哈萨克斯坦的基础设施建设。哈萨克斯坦没有出海口，这就要求我们竭尽所能的发展自身的跨境运输能力。今后，我们将继续为交通物流领域拨付大笔预算拨款。也就是说，贸易和物流规模将进一步扩大。因此，我们有必要从现在开始，讨论税务和海关领域的合作问题。"多萨耶夫说。





值得一提的是，今天的论坛吸引了来自国际海关组织、经济合作与发展组织、中国国家税务总局、哈萨克斯坦国家收入委员会以及相关领域的各国专家学者参会。



为期三天的会议期间，各方将就跨境贸易和投资、正确使用税务领域法律条文及处理相关问题、向纳税人提供符合标准的服务、保障纳税人权益、税务领域中介服务等问题进行讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】