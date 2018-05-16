奥斯曼帝国苏丹寄给哈萨克汗国可汗的书信中都写了哪些内容？

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 - 土耳其尤努斯•阿姆列文化中心负责人阿曼古丽•伊希纳向哈通社记者介绍了1713年奥斯曼帝国苏丹阿赫梅特三世寄给哈萨克汗国可汗卡伊普的信件的内容。

值得一提的是，主题为《奥斯曼帝国与中亚可汗交往书信》的展览5月15日在阿斯塔纳国家博物馆举行。



此次展览是在"精神文明的复兴"计划框架下，由土耳其尤努斯•阿姆列文化组织，并得到了土耳其驻哈萨克斯坦大使馆的支持而举行的。



展览期间，共展出了40多件奥斯曼帝国统治者与中亚国家君主之间的往来信件。文物由土耳其隶属总理的国立档案管理局奥斯曼文物部门提供。



其中，1713年哈萨克汗国可汗穆哈梅特•卡伊普汗与奥斯曼苏丹之间的信件是首次在哈萨克斯坦展出。









展览期间，土耳其尤努斯•阿姆列文化中心负责人阿曼古丽•伊希纳向哈通社记者简要介绍了这封具有重要历史价值的信件的内容。



据其介绍，这封信件是当年奥斯曼帝国苏丹阿赫梅特三世寄给哈萨克汗国可汗穆哈梅特•卡伊普的原件存档件。信中，苏丹阿赫梅特三世向卡伊普汗致以问候，并强调了苏丹对可汗的尊重和双方的友谊。书信中还提及苏丹赏赐了可汗的使者赛伊特库勒•巴哈德尔。



信件中写道："向正义与崇高精神的化身、友谊和和平旗帜的旗手、伊斯兰世界边境的守护者--卓越的哈萨克可汗穆哈梅特汗致以诚挚的问候。您的书信，已由您优秀的使者赛伊特库勒•巴哈德尔亲自交付至我的手中，我在信件中感受到了您诚挚的友谊。正如《圣训》所言，‘情感如同阵列中的勇士，随着相互之间的沟通而变得愈加亲密和稳固'，我们之间需要更多的更多的交往、精神沟通和宗教互动。您的信件是这些活动得以顺利开展的基础。带着诚意而来的您的使者，顺利的完成了他的任务。我已经允许使者返回您的身边，并为他披上了一件长袍。这封信件也将由使者转交至您的手中。"





值得一提的是，在哈萨克人的传统中，为客人披上长袍意味着表示高度的尊重。



阿曼古丽•伊希纳称，这只是信件内容的简要翻译，原件中还包含着许多复杂的内容。



"信件是使用奥斯曼文字书写的，翻译十分繁琐。在另外一封来自哈萨克汗国的信件中，哈方写道‘准备反击卡尔梅克人的军队已经准备完毕，我们希望您（注：奥斯曼苏丹）知晓这一消息，并派出军队同时发动进攻'。我们计划在近期将这些文件全部翻译为现代文字。"她说。



【编译：木合塔尔·木拉提】