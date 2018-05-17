阿斯塔纳经济论坛将于今日在首都拉开帷幕

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit 2018）将于17日在阿斯塔纳拉开帷幕。

据了解，阿斯塔纳经济论坛Global Challenges Summit 2018主要宗旨由经济发展和资源可持续性、数字化及城市化、长寿及金融革命、全球安全和文化发展等要素组成。



据国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫介绍，今年举行的论坛将吸引来自全球各地的近500名演讲人参与，并有望创造历史新高。其中主要演讲人包括前法国总统弗朗索瓦•奥朗德、联合国前秘书长潘基文、世界银行东欧和中亚地区首席经济学家汉斯•蒂莫等。



"演讲人中还包括政治家、技术专家、科技领域领袖、卫生及资源管理领域代表。此外还包括斯蒂夫•沃兹尼亚克、加来道雄等知名人士。发言人们就如何创建公司以及论坛框架下发表的言论具有重要的意义。" 苏莱曼诺夫说。



消息称，论坛前两天旨在讨论全球性议题，演讲人们在论坛第三天将同哈萨克斯坦政府、分析人士代表们在六大方向展开相关工作。



值得一提的是，阿斯塔纳经济论坛在过去10年间吸引了来自150多个国家近5万名代表参加，其中包括20位诺贝尔奖获得者以及30多位外国高级政治人物。



另外，论坛框架下还签署了总价值达200亿美元的300多项合作备忘录。阿斯塔纳经济论坛每年邀请全球著名政治家、科学家、经济学家、记者、社会功勋人士、国际组织以及金融研究所等代表们作为演讲人出席论坛。



【编译：冰山】