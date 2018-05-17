中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:04, 17 五月 2018 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳经济论坛开幕式

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/5月17日 - 阿斯塔纳经济论坛框架下全新举行的2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit 2018），已于阿斯塔纳时间17日上午10:00时在阿斯塔纳世博园会议中心正式开幕。纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

    值得一提的是，第11届阿斯塔纳经济论坛为期3天，将持续至5月19日。


    此次盛会上，来自世界各地的近500名演讲人将就经济发展和资源可持续性、数字化及城市化、长寿及金融革命、全球安全和文化发展等内容，发表各自的观点。


    主要演讲人包括前法国总统弗朗索瓦•奥朗德、联合国前秘书长潘基文、世界银行东欧和中亚地区首席经济学家汉斯•蒂莫等。


    论坛前两天旨在讨论全球性议题，演讲人们在论坛第三天将同哈萨克斯坦政府、分析人士代表们在六大方向展开相关工作。
    阿斯塔纳经济论坛在过去10年间吸引了来自150多个国家近5万名代表参加，其中包括20位诺贝尔奖获得者以及30多位外国高级政治人物。签署了总价值达200亿美元的300多项合作备忘录。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    总统 阿斯塔纳经济论坛 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!