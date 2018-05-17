纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳经济论坛开幕式

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 - 阿斯塔纳经济论坛框架下全新举行的2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit 2018），已于阿斯塔纳时间17日上午10:00时在阿斯塔纳世博园会议中心正式开幕。纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

值得一提的是，第11届阿斯塔纳经济论坛为期3天，将持续至5月19日。





此次盛会上，来自世界各地的近500名演讲人将就经济发展和资源可持续性、数字化及城市化、长寿及金融革命、全球安全和文化发展等内容，发表各自的观点。





主要演讲人包括前法国总统弗朗索瓦•奥朗德、联合国前秘书长潘基文、世界银行东欧和中亚地区首席经济学家汉斯•蒂莫等。





论坛前两天旨在讨论全球性议题，演讲人们在论坛第三天将同哈萨克斯坦政府、分析人士代表们在六大方向展开相关工作。

阿斯塔纳经济论坛在过去10年间吸引了来自150多个国家近5万名代表参加，其中包括20位诺贝尔奖获得者以及30多位外国高级政治人物。签署了总价值达200亿美元的300多项合作备忘录。



【编辑：木合塔尔·木拉提】