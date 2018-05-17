纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦有能力跻身掌握新技术的国家行列

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 纳扎尔巴耶夫总统17日在首都召开的阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会上（Global Challenges Summit 2018）发表讲话时表示，哈萨克斯坦有能力有效落实未来制定的计划。

纳扎尔巴耶夫说："之前，我在讲话中谈及了现在落实的工作情况和苏联解体后走过的发展道路。苏联共有15个共和国，其中哈萨克斯坦经济位居第12-13位，而乌克兰仅次于俄罗斯位居第2。目前，哈萨克斯坦的经济和发展速度已上升至第2位。当然，还存在有些困难。"

总统指出，替代能源、建立高水平高校和提高教育水平领域的工作是为今天的快速发展进行的准备。

"我认为，我们哈萨克斯坦人是乐观主义者。刚满20岁的这座年轻的城市拥有百万以上人口，而平均年龄为32岁。也就是说，我们非常乐观地看待未来。"他说。



纳扎尔巴耶夫表示，虽然哈萨克斯坦国土面积位居全球第9位，但在人口和经济规模并不突出。

"中亚国家当中，我们的经济规模超过其他国家。我们为此感到骄傲。"他说。

最后，总统表示哈萨克斯坦将会克服未来的挑战，并有能力跻身掌握新技术的国家行列。

【编译：小穆】