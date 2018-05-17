纳扎尔巴耶夫会见出席阿斯塔纳经济论坛的外国嘉宾

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫17日在总统府会见出席阿斯塔纳经济论坛的外国分析专家们。

以圆桌会议形式举行的会谈就经济发展和经贸关系全球趋势、转型"绿色"经济、使用替代能源、推动哈萨克斯坦过境运输潜力和经济数字化问题进行了讨论。

会谈中，爱沙尼亚前总统托马斯·亨德里克·伊尔韦斯谈及国家经济数字化问题，并指出有效过渡数字经济需要强大的政治意志。他同时还称，推动数字服务工作的发展、加强网名数字知识和保障信息安全具有重要意义。

世界贸易组织副总干事阿兰•沃尔夫谈及了国际电子商务系统发展现状和前景。

欧洲复兴开发银行第一副总裁优尔艮·利克泰尔尼克指出，哈萨克斯坦经济得到了有效发展。此外，还谈及了哈萨克斯坦过境运输潜力、农工综合体和阿斯塔纳国际金融中心潜力。

联合国贸易和发展会议秘书长穆希萨·基图伊高度评价哈萨克斯坦在简化报关手续领域取得有效成果。

诺贝尔和平奖得主拉杰恩德拉·库马尔·帕奇奥里和拉耶·坤春塔谈及气候变化、"绿色"技术和替代能源领域问题，并高度评价未来能源主题的阿斯塔纳世博会成果。

迪拜环球港务（DP World）董事会主席苏勒坦·阿赫梅德·本·苏来耶穆表示，希望与哈方进一步加深物流领域的合作，并谈及阿克套港和霍尔果斯口岸的发展前景。

英国政府科技技术顾问利亚姆·麦克斯韦就推动"智能城市"发展和使用人工智能领域问题进行了介绍。

总统向分析专家们出席阿斯塔纳经济论坛和在圆桌会议上的讲话表示感谢。

"欧洲有达沃斯论坛，我们有阿斯塔纳经济论坛，而太平洋地区有博鳌亚洲论坛。这些论坛旨在从目前的情况寻找出路。我们希望与全球论坛展开合作，为国家和人民带来福利。这是发展。前进和理解的可能性。"纳扎尔巴耶夫说。

总统还就哈萨克斯坦当前的国内外政策主要方向、国家经济发展历史和当前落实的国家规划进行了介绍。

【编译：小穆】