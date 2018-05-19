哈萨克斯坦外长出席伊合组织特别首脑会议

哈通社/伊斯坦布尔/5月19日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫19日代表国家元首出席土耳其伊斯坦布尔召开的伊斯兰合作组织特别首脑会议。

消息称，会议就2018年5月14日在加沙地区发生的事件进行了讨论。

哈方就巴勒斯坦局势加剧表示担忧，并表示反对针对无辜平民使用武力。此外，哈方呼吁国际组织为立即停止暴力行为采取必要的措施。



哈萨克斯坦外长指出，耶路撒冷是不同族裔群体和宗教信仰的共同家园，生活在这里的巴勒斯坦人和以色列人必须尊重彼此的生存权利。 任何试图对这一权利置疑的尝试，并改变这座城市的历史地位，都将危及整个中东的和平与稳定。

阿布德拉赫曼诺夫重申哈萨克斯坦在联合国安理会和联合国大会决议的立场，表示将为政治对话框架下和平调解进程提供必要的支持。哈萨克斯坦外长同时还呼吁以色列和巴勒斯坦领导人尽早采取保障两国和平共处的实际行动。



共有40多个成员国国家元首、政府首脑、议会议长和外交部长出席了伊斯坦布尔召开的伊合组织特别首脑会议。会议通过了会议公报，表示伊合组织成员国支持巴勒斯坦人民。



会议框架下，阿布德拉赫曼诺夫外长还同联合国政治事务助理秘书长米洛斯拉夫•延恰举行会晤，就哈萨克斯坦在联合国安理会框架下的相互行动热点问题进行了讨论。

【编译：小穆】