参议院议长会见阿联酋联邦国民议会议员

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫21日同阿联酋联邦国民议会议员、全球容忍和和平委员会主席阿赫梅德•本•穆哈梅迪•阿勒扎尔万德举行会晤。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边合作关系稳步发展，两国领导人之间友好的交流互动也对这一关系的稳固起到了重要的作用。



议长还向贵宾就纳扎尔巴耶夫总统倡议发起的世界和传统宗教大会进行了介绍。



"这一由宗教领袖、国家领导人、大型国际组织负责人，以及知名政治家参与的全球性会议，旨在讨论解决国际复杂问题的方案，是倡导容忍和加深相互理解的重要平台。"托卡耶夫说。



阿赫梅德•本•穆哈梅迪•阿勒扎尔万德表示，以加深宗教间和解为宗旨，致力于加强地区和国家间稳定的全球容忍和和平委员会已经投入运作。





对这一符合哈萨克斯坦倡议的组织的成立，托卡耶夫表示支持。



托卡耶夫指出，世界和传统宗教大会秘书处与全球容忍和和平委员会之间，在促进容忍、和谐和安全方面可建立稳固的相互合作。



阿联酋议员对此表示赞赏，并强调这一建议极有前景。



议长邀请阿联酋议员出席今年十月将在首都阿斯塔纳举行的第六届世界和传统宗教大会会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】