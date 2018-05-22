戛纳影后叶斯利亚莫娃：六岁时下决心上哈萨克语学校

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 -- 戛纳电影节最佳女演员奖获得者萨玛勒•叶斯利亚莫娃22日在阿斯塔纳会见哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒并讲述其童年以及演艺之路。

"我出生于北哈州阿克哈伊恩县阿拉尔阿哈什乡，并在那里长大。我的母亲当初想让我读俄语学校，但我在六岁时下定决心上母语学校，并得到了父亲的支持。上世纪90年代非常艰苦，学校要靠烧煤取暖。我无法忘记当时老师们的培育和教养，非常感谢他们。毕业以后考上了彼得罗巴甫尔市艺术学院。当我考上艺术学院那年开设了哈萨克戏剧艺术课程，学员开始着手哈萨克语教育工作。随后我在那里完结艺术课程，并开始在剧院工作。" 叶斯利亚莫娃说。



据了解，叶斯利亚莫娃参演电影《图潘》后前往俄罗斯戏剧艺术学院进行深造。





据她介绍，读完艺术学院后一心想要读大学的叶斯利亚莫娃考上了俄罗斯戏剧艺术学院，并在那里毕业后收到了俄罗斯导演谢尔盖•弗拉基米罗维奇的邀请。



"凭借着拍摄长达6年的电影《小家伙》（Айка）荣获了戛纳电影节奖项。在此，希望向国家表达自己的感激之情。非常感谢大家！自获奖之日起收到了很多人的祝贺，让我深刻感受到了大家对我的关注。对我来说非常荣幸。感谢哈萨克人民！" 叶斯利亚莫娃说。





俄罗斯导演表示，电影将在未来30-45天内制作完成，上映时间需要等到今年秋季。以半成品电影参加戛纳电影节的情况下，萨玛勒的演技得到了评委会的一致认可。



值得一提的是，哈萨克斯坦女演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃在第71届戛纳国际电影节中荣获最佳女演员奖，她在由俄罗斯导演谢尔盖•德沃尔切沃依执导的电影《小家伙》中扮演女主角。影片讲述了一位吉尔吉斯少女前往莫斯科的故事。今日抵达阿斯塔纳的叶斯利亚莫娃受到了粉丝们的热烈欢迎，其中穿着哈萨克民族服饰的众多粉丝们为她献上了穆哈卡力∙马哈泰耶夫的歌曲《哈萨克斯坦》。



【编译：冰山】