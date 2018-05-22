哈萨克斯坦卫生部长出席世界卫生大会

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦卫生部长耶勒詹•比尔塔诺夫22日出席在日内瓦召开的第71届世界卫生大会。世界卫生组织190多个成员国和国际机构2千多名代表出席了会议。

大会讨论了《阿拉木图宣言》40周年之际，今年10月25-26日在阿斯塔纳召开关于初级卫生保健议题世界卫生组织国际会议问题。

此外，世界卫生大会框架下举行了独联体国家卫生部长会议，并就加强独联体国家医疗卫生领域合作关系问题、各国对第71届世界卫生大会项目主要方向立场和《阿拉木图宣言》对全球初级卫生保健发展的重要作用进行了讨论。

世界卫生组织总干事特沃德罗斯·阿达诺姆指出，召开世界卫生组织国际会议具有重要意义。

"召开国际会议有助于世界卫生组织成员国在进一步落实1978年签署的《阿拉木图宣言》主要规范。"他说。

值得一提的是，比尔塔诺夫在哈萨克斯坦历史上首次当选第71届世界卫生大会副主席。

会谈中，双方就哈萨克斯坦在大会通过最新全球初级卫生保健宣言的重要作用和世界卫生组织和联合国儿童基金会国际会议筹备情况进行了讨论。

比尔塔诺夫就哈萨克斯坦和世卫组织之间的有效合作关系向阿达诺姆表示感谢。而阿达诺姆总干事表示世卫组织将全力支持哈萨克斯坦提出的全部倡议，并祝愿哈方成功进行国际会议筹备工作。

【编译：小穆】