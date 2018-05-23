哈通社/阔克舍套/5月23日 -- 据阿克莫拉州政府新闻处消息，布拉拜正在进行"博泰文化"复兴工作。

阿克莫拉州地区历史博物馆馆长胡安尼什•沙克沙科夫表示，阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林近日访问位于布拉拜"杰克伊勇士"山脉"阿克勒拜" 林业区的哈萨克斯坦圣地"博泰文化"，并对其复兴工作进行了了解。



据他介绍，该圣地区域将兴建由7栋房屋组成的"博泰文化"参观中心，预计将于今年夏天完工。



沙克沙科夫表示，参观中心每栋房屋面积长8-10米，地下室深1米，上方将由树木建造。房子之间以地下通道相连通，每栋房屋都有其独特之处，其中一栋展示"博泰文化"的武器，而另一栋则展示当时商品交易及民族食物烹饪方法，让参观者感到身历其境的感觉。





据了解，复兴工程将由历史学家、考古学家、博泰文化发现者维克多•塞伯特和《EQUUS》纪录片制作人努尔波勒•拜穆罕诺夫负责监督。



塞伯特表示，公元前6000年，现在的阿克莫拉、北哈州、巴甫洛达尔以及库斯塔奈地区发生过许多重大的历史事件。



他还表示，当时的人们建立了畜力运输时代，并逐渐形成游牧文明。这与古老的"博泰文化"有着紧密的联系。纳扎尔巴耶夫总统在署名文章中注重提到全球经济进程以及精神文明复兴工作。因此，这一项目主要目的是将我们的历史展现给全世界。





据悉，近日对"博泰文化"复兴工程进行了解的阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林就复兴工程保持其历史特点并及时完成建设工作一事下达相关工作指示。



另外，穆尔扎林还就在布拉拜矿区中心集市附近建造的人行道、露营区、海滩以及新清真寺建设工程进行了视察。





【编译：冰山】