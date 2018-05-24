哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- 中国国务委员兼公安部部长赵克志周二呼吁上海合作组织成员国加强政治互信，共同维护地区稳定与发展。

赵克志是在主持于22日在北京举行的上海合作组织成员国安全会议秘书第十三次会议并发表主旨讲话时，作出这番表述的。



据新华社报道，哈萨克斯坦、俄罗斯、印度、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等上合组织成员国代表，上合组织秘书处和地区反恐怖机构执委会代表参加了当天的会议。



赵克志在讲话中呼吁上合组织成员充分发挥安秘会机制作用，共同打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的势力。



他还表示，上合组织国家应巩固合作的法律基础，强化合作机制建设，加强"一带一路"建设重大项目联合安保措施，不断提升安全合作水平。



值得一提的是，22日的会议是自上合组织扩员以来首次举行的上合组织安全会议秘书会议。





各方就上合组织地区安全与稳定方面的形势交换意见，讨论了上合组织成员国进一步开展合作打击恐怖主义、分裂主义和极端主义、非法贩运武器、毒品走私、跨国有组织犯罪及保障国际信息安全等问题。



会议期间发布了新闻稿。



新闻稿称，各方将继续实施有效的边界管制，交换有关恐怖主义人员的情报信息，调查恐怖组织实施的跨国犯罪活动，防止外国武装恐怖分子和恐怖组织偷渡进出。



各方一致认为，互联网等信息通信技术被大量用于宣传各种形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义、招募武装分子、扩大恐怖活动规模、干涉别国内政以及实施其他犯罪行径。



他们支持加强国际信息安全领域的务实合作。



他们重申，打击恐怖主义是本组织成员国最重要的任务之一，应该在这一领域采取综合措施。



与会各方欢迎哈萨克斯坦关于在联合国框架内制定实现无恐怖主义世界行为准则的倡议。



各方指出，2017年6月9日在阿斯塔纳签署的《上合组织反极端主义公约》及将在青岛举行的上合组织成员国元首理事会会议上批准的《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义、极端主义2019年至2021年合作纲要》意义重大。



【编译：木合塔尔·木拉提】