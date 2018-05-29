哈萨克斯坦高等教育机构在国际上的权威性与日俱增

哈通社/莫斯科/5月29日 - 第二届"QS Worldwide" 国际论坛日前在莫斯科俄罗斯人民友谊大学举行。全球400多所著名大学的代表参加了此次论坛。

论坛上，有鉴于哈萨克斯坦高等教育机构在全球科学和教育领域中越来越大的作用，QS执行委员会决定下一次论坛将在哈萨克斯坦阿尔法拉比大学举办。



QS Worldwide是英国评级机构QS举办的权威性国际活动之一。



这一论坛为全球高等教育机构代表们提供了交流经验，以及就高等教育发展前景、如何建立世界一流大学、推动国际化和提高教育质量等议题的全球平台。



QS咨询公司的创始人及首席执行官农西奥•夸夸雷利（Nunzio Quacquarelli）在会议上强调，哈萨克斯坦在全球各国高等教育国际排名当中第37位，其大学在国际评级方面表现出良好的发展势头。



"近年来，阿尔法拉比大学在QS国际评级中的排名不断提升，其成功经验正被各国高校所借鉴，这是十分独特的。"QS区域负责人佐娅•扎伊采娃表示。



在论坛框架下举行的交接仪式上，阿尔法拉比大学校长穆塔诺夫院士就其在建设世界一流大学过程中，如何提高内部资源效率以及创新管理的经验进行了分享，并提出了一个名为"大学4.0"的新发展模式。



2019年9月，主题为《走向全球高地：人类遗产和先进技术的和谐之路》的第三次QS论坛将在阿拉木图阿尔法拉比国立大学举行。



能够承办此类大型活动，与哈萨克斯坦高等教育体系在国际舞台上权威性的不断提升密切相关。



【编译：木合塔尔·木拉提】