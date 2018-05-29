来自世界各地的迪玛希粉丝团将前往阿克托别

哈通社/阿克托别/5月29日-哈萨克斯坦人气歌手迪玛希•库达伊别尔艮的粉丝团负责人将前往阿克托别。

来自世界各地的粉丝团负责人由哈萨克斯坦文体部及哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）亲自接待并安排住处。



"目前，全球100多个国家都有迪玛希的粉丝团。此前，团队负责人向该州申请了访问阿克托别。此次粉丝团负责人的旅行费用全部由我国文体部和哈萨克旅游国有公司承担。"迪玛希母亲斯维塔•阿伊特巴耶娃表示说。



值得一提的是，来自美国、德国、马来西亚、日本、波兰、法国、印度尼西亚、乌克兰、中国和哈萨克斯坦的粉丝团负责人即将抵达阿克托别。



此外，新西兰和芬兰粉丝们也计划前往阿克托别，并自愿承担此次出行费用。



"来访者们不仅希望见到迪玛希，还有意与其他参加“幸福儿童”（Bakytty bala）少儿音乐大赛的孩子们接触和交流，并感受哈萨克民族的传统文化、热情好客以及哈萨克斯坦美丽的自然环境等。此外，来访者们还将参观到迪玛希曾就读过的学校和音乐学院，并参加迪玛希的老师举行的大师班。同时，来访者们还将前往阿拉木图、阿斯塔纳等城市进行观光旅行。"她说。



【编译：达娜】