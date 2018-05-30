哈通社/阿斯塔纳/5月30日 - 哈萨克斯坦司法部副部长娜塔莉亚•潘29日在参议院（议会上院）宪法法案、司法制度和执法机构委员会扩大会议上表示，哈萨克斯坦安全会议将成为宪法机构。

在当天的会议上，娜塔莉亚•潘就《哈萨克斯坦共和国安全会议》法案草案进行了介绍，并指出目前安全会议的相关工作是通过附加法案方式进行的。



"但在宪法改革框架下，我们认为有必要对法律地位在立法层面予以规范。这方面有许多外国经验可以借鉴，在经合组织国家、美国和其他国家均有实践。不过，我们仍然考虑以符合本国国情的方式予以推动这一工作。在许多国家这一机构被确立为咨询机构，而我们则认为将其确立为宪法机构更为合适。也就是说，它将被公认为一个发布规范法律行为的独立机构。这将有助于安全会议更好的完成任务。"娜塔莉亚•潘说。



经过讨论，委员会成员一致同意将法案提交参议院（议会上院）全体会议。



值得一提的是，《哈萨克斯坦共和国安全会议》法案已于5月16日和23日通过了哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）一读和二读程序。



该法案旨在明确哈萨克斯坦安全会议的法律地位、权限和组织。



【编译：木合塔尔·木拉提】