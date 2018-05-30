产油大国份额之争致油价震荡

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 据新华社报道，随着俄罗斯和沙特表示将会考虑增产100万桶/日，石油价格在创出了逾三年高点后出现快速回落，两日跌幅近10%。目前，市场对未来油价走势的看法出现了分歧。

减产协议或松动

沙特和俄罗斯这两个全球原油生产与出口大国暗示，将在6月22日维也纳会议上考虑增加产量100万桶/日。分析人士认为，这背后反映的是原油大国对市场份额的再度争夺。

从2017年初欧佩克与以俄罗斯为代表的非欧佩克产油国联合减产以来，油价已经大幅上涨。而沙特和俄罗斯都拥有可以很快恢复上线的闲置产能，令投资者担心两国携手放宽限产措施。

伴随着美国退出伊核协议以及宣称对委内瑞拉进行制裁，伊朗和委内瑞拉均有可能减产。由于美国很可能借机扩大自己的石油出口，使其在石油市场的份额扩大。而为了维持油价上涨，欧佩克将不得不容忍美国对市场份额的侵占，甚至进一步缩减产量以维持油价，从而失去更多市场份额。

路透社报道说，未来几个月，美国创纪录高位的出口石油将流向亚洲，进一步从俄罗斯和石油输出国组织产油国手中抢走市场份额。美国一家主要石油出口商的一位高管估算，6月美国石油出口量预计达到230万桶/日，其中的130万桶/日将流向亚洲。

有分析称，目前沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、伊拉克、俄罗斯和美国都有能力在短期内提高产量。

在这种情况下，沙特和俄罗斯放出的口风更令人怀疑减产协议能维持多久。分析人士认为，即便沙特坚持减产，作为非欧佩克国家的俄罗斯减产立场有可能不那么坚定，尤其是在俄罗斯自身的市场份额遭到美国侵蚀的情况下。

不少分析师认为，"80美元/桶是个神奇的数字"。沙特有"非常强烈的既得利益"将油价维持在70-80美元区间，并且想要避免油价暴涨至100美元，因为担心这会导致全球需求的全面下滑，特别是来自未来需求增长重要变量的发展中国家。

此外，由于油价上涨过高会限制经济增长和触发通胀高企，印度石油部长近期表达了对高油价伤害本国消费者和经济的担忧。

美国页岩油增产

美国方面，石油产量和出口增加的迹象十分明显。美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国石油出口两周前达到260万桶/日的顶峰水平，石油出口量创纪录高位的背后是美国石油生产创下历史最高水平。

截至5月25日当周，美国能源公司新增15口活跃钻机，总活跃钻机数达到859口，这是美国产量将继续增长的强烈信号。过去两年，美国原油产量已急增超过27%，至1073万桶/日，非常接近俄罗斯1100万桶/日的水平。

美国《华尔街日报》报道说，目前页岩油开采活动达到创纪录水平，美国原油产量由此在10年时间中增长近倍。

产量的增加使得美国加大出口的能力也大幅提升。东南亚一买家表示，"如果沙特阿美下个月还不降价，而阿布扎比国家石油公司跟进的话，我们将增加美国原油购买量"。

据报道，美国和中东都加大了对欧洲市场的原油供应，一定程度上挤占了俄罗斯原油在欧洲的份额。

相关资料显示，欧洲从俄罗斯进口的原油量要高于其他任何国家。但由于欧洲炼油厂处于维护状态，再加上美国石油大量涌入欧洲市场，该市场的俄罗斯乌拉尔原油交易价格下滑至四年最低水平。

数据显示，美国出口的原油中，流向欧洲的占比已经从去年的7%增加到12%。BusinessInsider根据油轮测算，美国发往欧洲的石油及凝析油预计已经在4月触及纪录高位，日均约55万桶，预计这种创纪录的出口速度今年仍将保持下去。

亚洲的交易员表示，主要指标原油之间的价差，给亚洲炼厂提供了削减进口中东和俄罗斯轻质原油的机会。此前布伦特与中东原油价格均触及多年来的高点。

油价走势起分歧

过去几个交易日简直是原油多头的噩梦，同时也引发了市场对于未来走势的激烈争论。

WTI油价从三年半高位狂跌近10%，布伦特油价也跌去近6.5%。两合约价差扩至9.38美元，创2015年3月以来最大值。有分析师认为，油价已经进入避险模式。

市场出现了明显的意见分歧：一些人认为油价已触顶，但另一些人则认为这只是短暂现象，油价未来仍将上涨。

有分析认为，随着世界各主要产油国都走上了增产的节奏，或导致油市重回2014年的走势，这使得油价未来或有进一步回落的空间。2014年6月油价自100美元上方出现了大幅回落，这是由于美国、俄罗斯以及沙特三大产油国之间为争夺市场份额加快了原油的生产，导致了市场上供远过于求，从而导致油价暴跌。

高盛对中长期前景仍持乐观立场。他们认为，放松限产可能令油价短期触顶，但强劲的基本面仍将在中长期对价格给予支撑。因此，他们维持其三季度原油均价升至82.5美元的预期不变。

高盛分析师们认为，对于沙特和俄罗斯的增产提议，市场的反应主要体现在抛售WTI原油期货上，而非北海布伦特原油。具体的增产力度尚未确定，即使沙特和俄罗斯将产量提升约100万桶/日，这些增量只会抵消那些非自愿的产量减少，欧佩克整体上依然将限产。而且，日均增产100万桶的过程将是逐步执行的，市场在今年第三季度仍将处于供应不足的状态。因此原油需求的基本面非常强劲。

不过，高盛技术分析团队也认为，油价存在明显的下行风险，应该会步入一个调整的过程。

一些分析师认为，油价不会就此深跌，因为欧佩克不希望油价"硬着陆"，毕竟沙特需要80美元/桶左右的价格来平衡国内预算。