哈通社/阿克托别/5月31日 -- 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃31日访问阿克托别州政治压迫受害者们的安葬地"图耶托别"纪念碑。

消息称，国务秘书今日访问位于阿克托别州的政治压迫受害者们的安葬地"图耶托别"纪念碑，并出席大饥荒、政治压迫受害者纪念活动。



"纳扎尔巴耶夫总统曾说过‘每一个民族都从历史上收获了教训'。我们在获得独立前，人民经历了极大的痛苦。其中最悲惨一面是承受政治镇压的1930-1950年。经历了大饥荒后又迎来了大范围的暴力镇压。国家人口大幅下降的上世纪30年代，民族知识精英们遭到了无辜的处决，并为历史留下了难以磨灭的回忆。自独立以来，我们开始着手寻找迷失的所有民族特征。旨在纪念政治压迫受害者的5月31日对于所有哈萨克斯坦公民来说是一个神圣的日子。今天，全国各地将举行近4000项纪念活动。面临苦难的时期，阿克托别州人民也经历了巨大艰辛。因此，我们来到这里履行我们的职责，再次向祖辈们的精神致敬。阿克托别州政治镇压期间关押人数达到8000人，其中近2000人被判处死刑。当时被无辜判处死刑的受害者们正安葬于图耶托别山丘。因此，所以我们有责任尊重这片神圣的土地。" 阿布德哈勒科娃说。





据了解，政治镇压受害者们的后辈也一同来到了"图耶托别"纪念碑前举行的纪念活动。



阿克托别功勋人士罗曼•拉希莫夫表示，大饥荒幸存的大部分人被判处死刑，而部分人被驱逐。多数被判刑的都曾是阿拉什的精英人士。这不仅是单个哈萨克家庭，而是整个哈萨克民族共同的悲痛经历。



据悉，政治镇压受害者们安葬在图耶托别这一消息于90年代被证实，并为此建立了纪念碑。自1997年开始，阿克托别人民都会聚集在图耶托别举行纪念活动。





阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫说："经历大饥荒和政治压迫的20世纪成为了哈萨克历史上最困难的阶段。在那期间，我们遗忘了民族传统习俗的黄金遗产。哈萨克斯坦获得独立以后，开始将其逐渐得以恢复。因此，我们不能忘记历史悲惨的页面以及为国家未来牺牲自己的人们。我们需要培养年轻人的爱国精神。下一代应该记住他们的历史，并保持团结、友谊和稳定。我们将永远铭记政治压迫受害者们的精神。"





【编译：冰山】