政治迫害和大饥荒受害者纪念日：哈萨克斯坦各地举办致哀仪式

哈通社/阿斯塔纳/5月31日-5月31日，在政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际，哈萨克斯坦各地举办致哀纪念活动。

据悉，阿斯塔纳、阿克托别、奇姆肯特、阿拉木图、克孜勒奥尔达、阔克舍套、阿特劳等多个地区均举办纪念活动，向受害者纪念碑献花致哀。



阿斯塔纳为政治迫害和大饥荒受害者举行献花仪式。











阿克托别举行政治迫害和大饥荒受害者纪念活动。



国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席活动，访问政治压迫受害者们的安葬地"图耶托别"纪念碑。











"阿拉什的梦想-自由的解放"主题纪念活动在奇姆肯特"哈斯热耶特"纪念馆举行，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫出席活动。



活动参与者向"母亲与孩子"纪念碑献花，并默哀一分钟。















阿拉木图居民向安置于卡班拜勇士大街与纳乌鲁兹拜勇士大街交汇处的广场当中的"大饥荒纪念碑"献花。



该纪念碑于2017年5月31日建立。



阿拉木图市长包尔詹•拜别克、历史学家、学者、学生及普通居民们参加了鲜花仪式。











克孜勒奥尔达市举办活动，为上百万受害者献花致哀。



该州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫出席活动并发表讲话。















阔克舍套举办纪念仪式，在当地古穆斯林墓地中，为苏联英雄马利克•哈布杜林、伟大宗教历史人物纳万•哈孜热特、杰出作家萨肯•塞福林之子阿亚安念诵《古兰经》祈祷词，祈祷逝者的灵魂安息。











阿特劳市为人造饥荒受害者举行献花仪式。



该州长努尔兰•诺海耶夫、公共组织代表、公务员、议员、退伍军人及受害者后代参加仪式。



据悉，阿特劳州共有2000人受到政治压迫和饥荒之苦。











值得一提的是，今天是二十世纪初政治迫害受害者和大饥荒死难同胞纪念日。



1997年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。



【编译：达娜】