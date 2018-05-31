关于和平和谐宫的十大趣闻

哈通社/阿斯塔纳/5月31日-和平和谐宫是阿斯塔纳标志性建筑之一。来到阿斯塔纳的游客们都会来参观这栋美丽的建筑。

今天，哈通社为读者们汇编了关于和平和谐宫的十大趣闻。



1. 包括英国建筑师诺曼•福斯特和他的团队共2000多人参与了该建筑的设计和建造工作，建筑项目花费了13个月的时间。设计草图和建筑照片陈列于建筑的负楼层。















2. 建筑物总高75米，其中底座高15米。







3. 建筑的升降梯以60度的角度上升和下降。巴黎的埃菲尔铁塔和拉斯维加斯的卢克索酒店也采用了此类设计。此外，该建筑内也有普通的电梯，参观者可直接升到顶层，该电梯专门为纳扎尔巴耶夫总统和他的客人，以及残疾人士所设计。



4. 建筑的地基由62×62米钢制成，钢结构重量为5100吨。由于阿斯塔纳的恶劣气候，地基材料层可抵抗温度的巨大波动，以防止建筑物变形。







5. 建筑第八层的会议厅被称为"摇篮"。















6. 建筑第三层至第八层的窗户上绘制着共130只鸽子，代表着哈萨克斯坦的130中民族。此外，鸽子的图像只能从建筑物内部看到。







7. 建筑物中最大的会议厅被称为"心井"，每位游客可在此许愿。"心井"中心便是金字塔的中心，据说那里积聚了许多正能量。











8. 建筑的两个楼梯同时通向金字塔的顶端，楼梯由天然花卉和人造花卉装饰。天然花卉由荷兰进口。







9. 整个建筑被分为暗色系和亮色系两个部分。三层以下的设计使用了暗色系装修，三层以上则采用了浅色系装修。







10. 居住在哈萨克斯坦的21个不同民族的服饰被陈列在建筑负楼层。







【编译：达娜】