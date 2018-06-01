哈萨克斯坦代表参加上合组织首届媒体峰会

哈通社/北京/6月1日-由信息和通讯部副部长努尔古勒•玛吾别尔利诺娃率领的哈萨克斯坦代表团正在参加在北京钓鱼台国宾馆举行的上合组织首届媒体峰会。

峰会开幕式上，中共中央宣传部黄坤明宣读了习近平主席的贺信。随后，上合组织秘书长拉希德•阿利莫夫致辞。



"随着印度和巴基斯坦的加入，上海合作组织的扩张为该组织开辟了新的广阔商机。这一年的时间里，我们取得了相当大的成就。目前，在世界各国国际关系都比较脆弱的情况下，上合八国在各个领域中继续积极向前发展。" 阿利莫夫说。



吾别尔利诺娃也讲话中强调，哈萨克斯坦与中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国建立了广泛的媒体合作。



"哈萨克斯坦媒体在这些国家开设办事处，并与各大媒体展开合作事宜。去年，上海合作组织秘书处和哈萨克国际通讯社签署了一项合作协议。"她说。







她表示，哈萨克斯坦将通过内容交流、联合采访和人际交往等方式积极促进大众传媒之间的联系。此外，她还提出了发展上合组织信息产品的共同途径。



据悉，上合组织成员国的约140名媒体代表参加了此次媒体峰会。



哈萨克斯坦代表团包括哈巴尔通讯社执行总裁阿兰•阿基巴耶夫、哈萨克斯坦广电总公司总裁叶尔兰•哈林、欧亚一频道电视公司总裁谢尔盖•基赛列夫、哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫、哈萨克斯坦商业报总编和塞热克•阔尔朱玛巴耶夫等人。



值得一提的是，于2017年在阿斯塔纳举行的上合峰会上，中国国家主席习近平提出建立上合组织成员国媒体合作机制，召开上合组织首届媒体峰会。











【编译：达娜】