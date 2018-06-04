哈通社/阿斯塔纳/6月4日-前来阿斯塔纳旅游的每一位游客都不会忘记参观一座特殊的建筑-那就是"生命之树"巴伊铁列克观景塔。于2002年建立的这座建筑不仅象征着阿斯塔纳，还象征着哈萨克斯坦的过去、现在与未来。

巴伊铁列克观景塔是在阿斯塔纳左岸建立的第一座杰出建筑，外观由纳扎尔巴耶夫总统亲自设计。总统根据萨姆鲁克鸟神话故事绘制了观景塔草图。







观景塔导游尹迪拉•伊兹德巴耶娃表示，观景塔建造时间共花费18个月，所有建筑材料均来自哈萨克斯坦国产材料，只有最顶上的圆球为意大利进口。



圆球玻璃共有三层，每层厚度为5厘米。







整座建筑由钢铁、玻璃和混凝土等建筑材料建成，钢结构高度为105米，重量超过1000吨，由500管桩杆支撑。此外，由变色玻璃建造的圆球直径为22米，其颜色可随着太阳光线的变化而发生相应的变化，圆球总重量约为300吨。







整座建筑在设计理念上分为三层：即地下、地面和地上。观景塔地下楼层位于地面以下4.5米的高度，这表明生命之树的根部象征着哈萨克根深蒂固的民族文化和历史遗产。



2017年1月，巴伊铁列克观景塔进行了翻修工程，并于当年6月重新开放。



翻修工程结束后，位于地下楼层的餐厅、水族馆等设施被画廊和纪念品商店取代。







游客乘坐电梯，一分钟就可到达90米高的建筑顶层。顶层是一个大型观景厅。翻修工程期间，更换了裂纹玻璃，并安装了LED屏幕向游客播放关于阿斯塔纳各类建筑信息。







观景塔顶部的设计也很具有民族特色。它被设计为哈萨克毡房的顶部天窗外形，并挂满了类似神话鸟外形的小吊灯。此外，观景台上还有哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫右手的镀金手模和巴塔（bata）祝福台。该祝福台来自于2003年举行的首届世界和传统宗教大会。17位世界宗教领袖在祝福台中留下了他们对哈萨克斯坦的祝福及其签名。







观景塔门票为成人每张700坚戈、15岁以下儿童每张300坚戈、7岁以下儿童免费。此外，卫国战争功勋老兵、残疾人士、多子女母亲等可免费进入观景塔。



据统计数据显示，自2004年以来，有超过800万外国游客参观观景塔。其中包括前德国总理施罗德、前意大利总理贝卢斯科尼、前法国总统萨科奇、前西班牙国王胡安•卡洛斯一世及其他国家元首。



















【编译：达娜】