纳扎尔巴耶娃提议在中亚组建“丝路签证”

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃4日在接受媒体记者采访时表示，哈参议院国际关系、国防及安全委员会与乌兹别克斯坦最高议会国际关系、对外经济联络、外国投资和旅游委员会之间议员会议中所汇总的具体建议将被提交给政府。

据参议院新闻处消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国参议员在会上就改善海关监管、促进贸易周转以及发展两国在旅游业领域的合作等问题提出了广泛的意见。



"应建立一个开放、明确和相互有好的边境，只有如此各领域的合作才有望深入发展。"达丽哈•纳扎尔巴耶娃说。要实现这一目的，需完成海关规章制度的相互统一。在没有实现信息交互系统的覆盖之前，想要迅速推动相关工作是不切实际的。



两国议员们该高度关注了两国旅游业的合作发展问题。纳扎尔巴耶娃指出，在旅游业方面，最重要的是激发各国游客前来观赏中亚风光的兴趣和意愿，并创造必要的便利条件。





为此，纳扎尔巴耶娃提议仿效申根签证区建立"丝路签证（Silk viza）"。



两国议员就分阶段制定于此有关的路线图达成了共识，两个委员会之间将以目前的规格继续开展相关工作。



乌兹别克斯坦最高议会国际关系、对外经济联络、外国投资和旅游委员会主席阿力谢尔•库尔曼诺夫强调，哈乌两国之间不存在尚未解决的争议。





"这证明了两国总统旨在促进两国人民关系的愿望，在两国议会、政府和其他各界代表当中得到了广泛的支持。"他说。



哈萨克斯坦国家安全委员会边防局、内务部移民委员会、农业部、国防和航空航天工业部、文化和体育部代表出席了当天的会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】