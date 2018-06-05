阿克托别州发现一处匈奴墓葬 墓主全身包裹类黄金饰品

哈通社/阿克托别/6月5日 - 一群施工中的工人们意外的在阿克托别发炎了一座匈奴时代的古老墓葬。

前期发掘工作显示，这一墓葬中埋葬的是一名武士和其战马，以及大量镶嵌有宝石的金质物品。



据当地消息称，发现墓葬的时间为6月3日，工人们当时正在使用挖掘机进行掘土作业，一颗人头骨和部分金器突然从铲斗当中滚落。





发现这一情况后，工地负责人立即停止了作业，并通知了当地政府。



地方政府机构和当地考古学者随后立即在工地开展了考古发掘工作。



据阿克托别州历史-人文志博物馆馆长梅拉姆•努尔兰吾勒介绍，可以确定古墓属于公元前2~4世纪匈奴时代的墓葬，且墓葬主人显然身份显赫。



"陪葬品规格非常之高，其陪葬战马的马鞍均包有金色金属作为装饰。墓主的头饰和服装也使用了大量金色金属。目前已经将所在工地封闭，以便于工作人员收集出土物以及开展后续发掘工作。" 努尔兰吾勒说。





据了解，在此之前，阿克托别地区尚未发现过任何匈奴时代的古代遗迹。



"遗憾的是，由于使用大型机械进行掘土作业，导致墓葬的原有状态被严重破坏。想要实现复原，实在非常困难。墓葬中出土的物品均包有金色金属，比较像是黄金。" 努尔兰吾勒说。



馆长表示，将会把墓葬中出土的文物送至阿拉木图的实验室进行检测。





他同时指出，这些出土物的制作风格和特点，是促使考古学家们确定墓葬属于匈奴时代的重要原因。



努尔兰吾勒还表示，墓葬表面没有任何标记的原因，主要是处于防止墓葬遭盗墓贼光顾的目的。



"目前出土的文物包括银质的腰带扣，骨质刀具的一部分，多颗宝石，铜质的马具，以及各种被金色金属装饰包裹的物品。"他说。





【编译：木合塔尔·木拉提】