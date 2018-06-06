纳扎尔巴耶夫总统举行一系列双边会谈

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日会见了欧洲复兴开发银行行长萨摩•查克雷巴蒂和荷兰皇家壳牌公司首席执行官本•范伯登。

据悉，同欧洲复兴开发银行行长的会谈是在第31次直属总统的外国投资者理事会全体会议开始前举行的。



会谈中，双方就投资合作和联合项目的前景等问题进行了讨论。



总统对查克雷巴蒂积极参与理事会的工作表示感谢，并指出这样的双边会晤已经成为了传统。



纳扎尔巴耶夫总统强调称，目前基础设施建设领域的合作项目正在我国各地落实当中。



"近年来，哈萨克斯坦吸引外来投资近70多亿美元。目前贵方接受了同哈萨克斯坦之间的合作方案，大型基础设施合作计划正在实施当中。中小企业的发展，以及农业领域项目的支持也将继续。"纳扎尔巴耶夫说。



查克雷巴蒂则高度评价了外国投资者理事会会议在哈萨克斯坦招商引资过程中的重要性和有效性，并指出理事会是投资者与政府之间对话的良好平台。





在当天的外国投资者理事会第31次全体会议结束后，总统还会见了荷兰皇家壳牌公司首席执行官本•范伯登。



会谈中，双方就进一步扩大双边合作的范围，以及加深战略合作关系等深入交换了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】