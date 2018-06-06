哈萨克文明之都 -- 国家博物馆

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 -- 1998年3月17日，关于举行人民团结和民族历史年问题召开的国家委员会扩大会议上，纳扎尔巴耶夫总统提议建造国家博物馆。10年之后，总统向阿斯塔纳市政府和哈萨克斯坦文化和通讯部下达关于建造国家博物馆的任务。建筑工程由哈萨克斯坦国家石油天然气公司出资建造。

哈萨克斯坦国家博物馆于2014年7月2日正式开放使用，由此便同独立广场"哈萨克耶勒"纪念碑、独立宫、和平和谐宫、哈兹列特苏丹清真寺以及哈萨克国立艺术大学一同成为了首都标志性建筑之一。



博物馆别有特色的建筑风格极具吸引力。总面积达7.4万平方米的建筑由最高9层高的7栋楼块组成。国家博物馆内拥有面积为1.4万平方米的展览区和"阿斯塔纳"、"独立哈萨克斯坦"、"阿勒腾"、"古代和中世纪的历史"、"历史"、"民族志"、"现代艺术"等专题展区以及几个临时展厅。







国家博物馆配备了符合国际标准的设备，其中包括两个展厅都能观看并展示特殊内容的曲面屏幕、地板屏、首都中心地段动态模型、全息投影、LED技术等。这些都将为参观者全方位展示国家博物馆而建设。







走进国家博物馆能够看到金色的太阳和展翅飞翔的雄鹰，哈萨克斯坦国旗中的太阳与雄鹰象征着自由和心怀广大。位于博物馆中庭的金色雄鹰每两小时会自动展翅飞翔，并飞过辽阔的"哈萨克大地"。同时，当雄鹰飞行过程中大厅周围会显示出哈萨克斯坦的自然景点以及各城市的著名建筑。







阿勒腾展厅 - 以有趣的展品吸引参观者们的展厅。展厅总面积为2000平方米，由上下两层组成。这里展示了属于早期铁器时代的"金人"，黄金装饰品、马具装饰品。展厅入口设有名为"Raushan gulder samaly"的展品，展品在音乐和灯光帮助下显示出五颜六色的色彩。阿勒腾展厅主要展品为上世纪60年代在叶斯克古城出土的"金人"和毕热勒马匹复原模型。叶斯克古城考古研究工作共发掘出4000多件黄金古物。







毕热勒古墓中出土的历史文物属于公元前6-3世纪。展厅内还能观赏到拜托别古墓中挖掘出来的"金人"以及塔克赛公主、萨尔马特女性以及萨尔马特部落领袖们的雕塑。古人们在安葬马匹的过程中使用桦树叶包围，从而使其保存至今。







阿斯塔纳展厅和独立哈萨克斯坦展厅用其独特之处吸引参观者，两个展厅都具有珍贵的展品。独立哈萨克斯坦展厅展出了国家历史上的重要文件以及独立初期各领域所获得的成就信息，还包括"金色雄鹰"、"崇敬"、"国家"、"勇气"、"荣誉"、"友谊"、"尊敬"以及"雪豹"等勋章和奖章。展厅还包括展现真正国家价值的国家象征。



阿斯塔纳展厅向人们展示了首都历史和迄今为止的城市发展历程。"首都古代和中世纪的历史" 展柜展示首都较早定居的群众历史，"19-20世纪，阿克莫拉"展柜了19世纪下半叶的历史，"阿斯塔纳-哈萨克斯坦共和国新首都"展柜展示了首都迁移历史和阿斯塔纳市的城市象征等历史信息。







位于国家博物馆第二层的民族志展厅展示了哈萨克民族的传统文化。展厅介绍了哈萨克民族游牧和定居的演变过程以及精神文化遗产，其中包括哈萨克毡房。







民族志展厅配备了最新的创新技术。毡房上方显示着蓝色的天空，周围的环形屏幕则展示了传统的哈萨克乡村文化，展厅奏响的音乐让参观者仿佛亲身经历哈萨克民族千年的历史文化。







"古代和中世纪历史"展厅呈现出了历史的缩影，该展厅主要由四个部分组成："石器时代的哈萨克斯坦"展区中包括体现欧亚大陆最初的游牧文化的属于新石器时代和青铜时代之间的过渡性时期的博泰文化遗产等；"青铜时代的哈萨克斯坦"展区展示了独特的陶瓷文物、武器和工具以及珠宝艺术品等；"早期铁器时代与古游牧时期的哈萨克斯坦"展区展示了塞迦时代的"动物风格"的遗产；"中世纪的哈萨克斯坦"展区展示了当时的手工艺品，包括用陶瓷、金属、骨以及木头制成的物品。展品主要包括从萨莱城、突厥斯坦、讹答剌、詹肯特、塔拉兹等古城挖掘出的文物。







历史展厅主要展示出了13-20世纪之间的哈萨克斯坦历史。蒙古帝国分裂后在哈萨克土地形成的国家，其中包括哈萨克汗国的成立、高盛以及灭亡；哈萨克可汗历史：可汗、勇士、毕官等。此外，还包括哈萨克历史上的著名人物的历史，其中包括阿拜•库南巴耶夫、乔罕•瓦里汉诺夫、俄布拉伊•阿勒腾萨林、沙卡热姆∙库达伊别尔德吾勒等。







历史展厅还展示了哈萨克民族精神的复兴、哈萨克知识精英们的历史、国家新闻处的形成、政党的成立、1905-1917年期间纸币、"阿勒吉尔"集中营以及二战时期的历史文物。







值得一提的是，哈萨克斯坦国家博物馆是利用现代技术建造的世界十大博物馆之一。







【编译：冰山】