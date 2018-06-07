哈中经贸关系提升至新的高度

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 - 根据统计分析网站finprom.kz提供的数据，2017年，哈中贸易额达105亿美元，同比增长32.6％（26亿美元）。

2017年，哈萨克斯坦外贸总额达到777亿美元（2016同期为621亿美元），中国的份额在其中的占比达到了13.5％。其中，哈对华出口58亿美元，自华进口47亿美元，贸易顺差11亿美元。2016年，这些数字分别为42亿美元和37亿美元。



值得一提的是，在哈萨克斯坦国家投资战略的框架内，到2022年，外国直接投资的总流入量将增加到26％，旨在提高效率的出口导向型投资将达到2016年的50％。



中国在我国这一国家投资战略中扮演了重要的角色。截至2017年底，中国对哈萨克斯坦贷款158亿美元（较2016年增加6.887亿美元），直接投资96亿美元（在投资总额的60.6%），其他投资116亿美元。



中国已经成为了哈萨克斯坦的第六大投资来源国。



目前，哈中两国计划在产能合作框架下实施51个项目，总价值超过270亿美元。其中，2018年将有总价值3.63亿美元的6个项目实现投产。



除了同哈萨克斯坦的直接合作外，在欧亚经济联盟框架下中国也发挥了积极地作用。例如，欧亚经济联盟与中国之间在今年的5月16日签署了经济贸易合作协议。该协议促进欧亚经济联盟及其成员国与中国之间经贸关系的深入发展。



此外，哈萨克斯坦还针对通过阿斯塔纳和阿拉木图国际机场过境的中国公民，启动了72小时过境免签证政策。



特别值得一提的是，中国十分积极的参与到了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的建设当中。为实现相关合作目标，两国金融机构签署了一系列合作文件。其中，上海证券交易所成为阿斯塔纳国际金融中心的战略伙伴和阿斯塔纳国际交易所的股东（持股25.1%）；中国国家开发银行以及其他13家国际公司已经完成了在阿斯塔纳国际金融中心的注册程序。



据金融中心负责人海拉特•克里姆别托夫介绍，至今年年底，将有约100家公司在金融中心完成注册，而到2020年底，注册企业预计将超过500家。



【编译：木合塔尔·木拉提】