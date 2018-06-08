纳扎尔巴耶夫总统会见中国全国人大常委会委员长栗战书

哈通社/北京/6月8日 - 正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统努尔苏丹昨日在北京会见中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统指出，中国如今已成为全球两大主要经济体之一，在投资经验和创新领域正在取得高速的发展。

"中国走上了全新的发展道路。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，从当前的国际外部环境来看，全球体系正在衰退，一体化程度正在降低，大国之间相互缺乏信任。"这令发展目标无论在国内还是国外的落实都出现了困难。"总统说。



总统强调，中国第十三届全国人大一次会议通过了对中国具有历史性意义的决定。



中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书对纳扎尔巴耶夫总统访问中国表示欢迎，并表示坚信总统此次访问以及在访问框架下出席将在青岛举行的上合组织峰会必然会取得丰硕的成果。





"您被视为中国人民好朋友。而对我个人而言，您是非常值得尊敬的国家领导人。您在几年间，对中国进行了20多次访问，同国家主席习近平举行了18次会晤，这都证明了哈中两国之间紧密的联系。"栗战书说。



栗战书还表示，纳扎尔巴耶夫总统在中国人民当中享有非常高的知名度和威望。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫6日抵达中国开始进行国事访问。



7日，总统同中国国家主席习近平举行会晤，双方签署了一系列合作文件。



总统随后还会见了中国政府总理李克强。



10日，纳扎尔巴耶夫总统将出席在青岛举行的上海合作组织峰会。



【编译：木合塔尔·木拉提】