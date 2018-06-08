哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 据卡拉干达州政府官网消息，哈萨克斯坦圣地乌勒套将于7月12-14日期间举行首届"杰兹克伊克"国际艺术节。

卡拉干达州文化、档案和文件管理局局长耶尔克布兰•阿合穆巴耶夫近日在地区新闻发布中心举行的简报会上就即将举行的国际艺术节进行了介绍。



消息称，首届"杰兹克伊克"国际艺术节有望吸引来自墨西哥、秘鲁、波兰、俄罗斯、土耳其、塔吉克斯坦、法国、苏格兰以及日本等国家的艺术家们参与。



阿合穆巴耶夫表示，此次国际艺术节在"精神文明复兴"规划框架下举行。目前艺术节准备方案已经制定。7月13日，还将举行"乌勒套" 民族摇滚乐队的演出。

据了解，艺术节将邀请11个专业音乐团队以及哈萨克斯坦的"阿尔卡萨兹"民间合唱团（卡拉干达）和"霍布兹萨仁"霍布兹乐团（塔勒德库尔干）参加。



乌勒套县波拉特塞将建立"民俗村"，并搭建18个毡房、舞台、游乐场、手工艺品售卖点等。

国际艺术节第二天，各位参与者们将共同跳"黑走马"。



据悉，国际艺术节主要目的为促进乌勒套地区的旅游发展，弘扬民间艺术。艺术节框架下，还将举行旅游社论坛。

7月14日，国际艺术节相关活动还将在杰兹卡兹甘市克恩格尔水坝沿岸得到延续。

"杰兹卡兹甘市将举行艺术节游行活动以及传统音乐盛会，将有来自各地的21名歌手参加。传统音乐盛会将由著名歌手毕毕古勒•托列艮诺娃拉开帷幕。" 阿合穆巴耶夫说。

据悉，观众们将欣赏到来自不同国家古典音乐家们的表演。



最后，国际艺术节框架下还将举行民间和传统音乐演出和焰火表演。



【编译：冰山】