纳扎尔巴耶夫：国际社会发生的冲突应通过政治对话得到解决

哈通社/青岛/6月10日 -- 上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议大范围会谈10日在中国青岛国际会议中心举行，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席会议。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说："亚洲、非洲、中东和其他地区发生的冲突应只通过政治对话得到解决，这是我们坚定的立场。哈萨克斯坦希望阿富汗稳定和发展，因此一直都对喀布尔提供援助。此外，作为叙利亚问题阿斯塔纳和谈举办国际，我们密切关注叙利亚局势的调解进程。通过俄罗斯、土耳其和伊朗的支持，阿斯塔纳和平会议在短短的时间内成为了叙利亚重返和平的有效工具。"

总统还强调，哈萨克斯坦支持朝鲜半岛无合化进程应只通过和平手段得到解决。他同时还指出，哈方也为伊朗核协议提供了巨大的帮助。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦希望进一步加强与组织各成员国之间的相互信任、友谊和睦邻关系，并坚决支持上合宪章。

总统还称，中国在担任轮值主席国期间，上合组织得到了进一步的发展和加强。

最后，纳扎尔巴耶夫总统祝愿吉尔吉斯斯坦在上合组织轮值主席国期间进行的工作顺利。

【编译：小穆】