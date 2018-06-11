集安组织外长会议在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/6月11日 - 集体安全条约组织外交部长会议11日在阿拉木图举行。

此次会议由哈萨克斯坦外长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫主持。



会议期间，哈萨克斯坦外长向与会的俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫就俄罗斯日，以及即将在俄罗斯举行的世界杯赛事致以祝贺。



此外，阿布德拉赫曼诺夫外长还向亚美尼亚外长祖赫拉卜•姆纳察卡尼扬履新表示祝贺。





"感谢诸位在百忙中来到阿拉木图参加会议，祝愿诸位工作顺利。"阿布德拉赫曼诺夫说。



根据议程安排，本次会议就12项议题进行了讨论。



参会的各国外长将就组织框架内的外交政策协调，以及国际和地区安全议题进行讨论，并计划在会谈中就打击跨境犯罪，特别是打击国际恐怖组织的经验进行交流。



与此同时，各方将就集安组织特别路线图中规定的《发挥集安组织维和潜力保障联合国和平工作发展（2018-2021年）》主题进行讨论。



此外，《集安组织与国际红十字和红新月会协议》、《基于集安组织成员国国家利益制定协调一致的信息政策计划》以及集安组织成员国非法移民领域合作相关的协议将得到讨论。































【编译：木合塔尔·木拉提】