哈中两国将共同加强电子商务领域的合作

哈通社/阿斯塔纳/6月12日-纳扎尔巴耶夫总统在此次访华期间与中国领导人签署的联合声明阐述了重要的双边贸易问题 。

根据该声明，哈中两国将在金融和投资领域中提高本国货币在双边贸易结算中的份额。此外，双方就继续签署哈萨克斯坦中央银行和中国人民银行之间的"坚戈-元"货币互换协议达成了共识。在此方面，有必要引入融资和担保的创新模式，有效利用各种投资平台，并结合投资和贷款。同时，双方表示将加强在跨境电子贸易领域的相互合作，发展该领域合作机制，并协调两国发展数字经济的国家方案。



声明中写道："哈萨克斯坦与中国两国领导人将对阿斯塔纳国际金融中心，以及对丝路基金和中国欧亚经济合作基金之间战略关系的发展给予支持。未来，丝路基金或将加入阿斯塔纳国际金融中心证券交易所的股份。此外，双方还将加强国际金融中心和亚洲基础设施投资银行的合作关系。"



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在对中国进行国事访问期间，两国领导人签署了联合声明。总统在接受媒体采访时强调了使用本国货币交易的重要性。此外，总统还向中国企业代表们介绍了阿斯塔纳国际金融中心的相关工作。



【编译：达娜】