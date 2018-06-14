外国志愿者将为哈萨克斯坦农村地区儿童教授英语

哈通社/阿斯塔纳/6月14日- "祖国之光"党邀请外国志愿者为哈萨克斯坦农村地区的儿童教授英语。

祖国之光党中央政治事务处负责人达纳特•朱明表示，"祖国之光"党于今年推出«English for zhastar»项目，邀请哈萨克斯坦及外国留学生以志愿者的身份前往农村地区为儿童们教授英语。



"阿斯塔纳和阿拉木图有许多语言培训班和英语家教。为提高农村儿童们的竞争力，并让他们有机会在国外大学接受现代化教育，我们需要邀请外国志愿者来帮助他们。" 达纳特•朱明说。



他表示，将在未来两年内邀请500名志愿者。



"2018年，我们将招募150名志愿者，其中50人为外国人。目前，我们正在与欧洲和美国的有关组织展开合作，并进行面试工作。 志愿者不仅要有一定的英语水平，还需掌握教育学领域的相关知识。我们已向哈萨克斯坦各州祖国之光党分部的负责人员下达任务，确定各地区的需求量。今年，我们将向国内14个地区派出140个志愿者，并观察志愿者们的教学情况。"他说。



«English for zhastar»是一项志愿者项目，将为有意来到哈萨克斯坦的外国志愿者们提供住宿及膳食安排，而来回路费则需志愿者个人承担。



此外，志愿者将从下一学年开始教课。



"西方国家的志愿服务工作非常规范。他们很多人都希望在亚洲、中亚和东方国家体验生活、扩大知识面并帮助他人。目前已有30位志愿者申请参加该项目。今年八月，将有第一批志愿者来到哈萨克斯坦。" 达纳特•朱明说。



【编译：达娜】