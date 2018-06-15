中国分析人士高度评价纳扎尔巴耶夫总统上合组织框架下的倡议

哈通社/北京/6月15日 -- 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国分析人士高度评价纳扎尔巴耶夫总统在青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会会议上的倡议。

中国现代国际关系研究院分析人士徐涛（音译）指出，纳扎尔巴耶夫总统提出的"北京-阿斯塔纳-莫斯科-柏林"欧亚高速铁路项目具有重要意义。它不但进一步推动经贸、人文合作关系，还将为上合组织成员国与欧洲国家展开有效互动创造必要条件。



他还表示，纳扎尔巴耶夫总统就上合组织成员国以本国货币进行相互结算的提议也具有重要意义。



"这一经验将有助于减少外部因素带来的财务风险。" 徐涛说。



中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长孙力表示，纳扎尔巴耶夫总统在上合青岛峰会提出的倡议以及与中国国家主席习近平之间举行的会谈结果，证明了纳扎尔巴耶夫总统是一位有远见的领导者。





孙力指出，纳扎尔巴耶夫总统主要关注经济数字化和现代化。对这一问题，哈萨克斯坦国家领导人在国情咨文及国际舞台上都给予了极大的关注。纳扎尔巴耶夫总统关于形成数字化和新科技领域的交流经验平台的提议，显然已经成为了全球经济趋势之一。



分析人士还强调，哈萨克斯坦与中国两国元首会谈结果主要涉及了经济多元化、数字化、电子商务等领域。



孙力表示，纳扎尔巴耶夫总统是首个发现大规模基础设施建设机遇的人物之一。因此，纳扎尔巴耶夫总统第一个对 "一带一路"倡议给予支持，并推出"光明大道"新经济政策。此外，纳扎尔巴耶夫总统在上合组织峰会中提出建造"北京-阿斯塔纳-莫斯科-柏林"国际高速铁路的建议。



【编译：冰山】