关于民族乐器冬不拉 你都知道些什么？

哈通社/阿拉木图/6月15日 -- 前往阿拉木图市的大多数外国游客都会造访厄克拉斯民间乐器博物馆。哈萨克民族乐器冬不拉在日常生活中很常见，而这里收藏了库尔曼哈兹、迪娜、阿哈恩-赛热、比尔詹-萨勒、玛罕姆别特•沃铁穆斯吾勒、努尔合伊萨•特林迪耶夫、阿赫梅特•朱巴诺夫等哈萨克著名作曲家们的冬不拉等乐器。

厄克拉斯民间乐器博物馆为神圣冬不拉专设了两大展厅。





"一根琴弦拉紧，一根拉松；真正的哈萨克不是‘哈萨克'，真正的哈萨克是冬不拉"，博物馆管理员詹萨娅•霍扎汗对收藏的冬不拉进行了介绍。





据她介绍，博物馆目前共收藏了近200个冬不拉，每一个都有着自己的价值和不同的历史。其中最具收藏价值的冬不拉都在纪念馆中。





博物馆管理员表示，冬不拉与哈萨克民族有着共同的命运，它将民族精神财富随之流传至今。关于冬不拉的起源有着很多信息，包括霍什汗的儿子与马之间的传说。蒙古国历史古迹挖掘出了拥有1500年历史的冬不拉。著名考古学家曾在东哈州阿勒泰地区找到与冬不拉相同的历时古物，据悉该文物属于塞迦人时期。





大部分著名收藏品位于纪念展馆中，包括著名阿肯-哲饶、作曲家们曾使用过的冬不拉，它们具有独特的样式和音调。





据詹萨娅介绍，冬不拉根据地理特征分为两类。勺型冬不拉在哈萨克斯坦北部、哈萨克斯坦中部、杰特苏地区流传广泛，著名的阿哈恩-赛热和比尔詹-萨勒都曾使用这一类型的冬不拉，勺型冬不拉多数用于伴奏、弹奏曲（шертпе күй）。





阿哈恩-赛热和比尔詹-萨勒的冬不拉





竹木尔形状冬不拉广泛流传在西部和南部地区。这一类型的使用者包括玛罕姆别特•沃铁穆斯吾勒和赛铁克•奥拉扎勒吾勒。竹木尔形状冬不拉主要用于弹奏托克佩曲。



据悉，最动听的冬不拉声音通常都出自以动物的肠道为材料制做出的冬不拉琴弦。



詹萨娅指出，祖辈们以前都利用动物的肠道做出冬不拉琴弦，而现在很少有人会做出那种工艺。比较音调，用肠道做出的琴弦发出的声音更动听。此外，也有工艺强悍的木匠能够利用一桩树块做出冬不拉。









利用羊肠线琴弦制作的冬不拉









著名音乐家迪娜的冬不拉



此外，博物馆收藏了最为古老的乐器复制品。



俄罗斯萨拉托夫地区挖掘出了古老游牧民族乐器，该乐器像冬不拉，同时也像霍布兹。该文物大约属于8-9世纪。







萨热套地区挖掘出的冬不拉



另外，非洲摩洛哥也曾发现类似冬不拉的乐器，名称也与其相似，为甘毕拉。









跟冬不拉相似的乐器



詹萨娅还表示，各民族的乐器有着很多相似之处，比如土耳其的萨兹，外观相似，但制作工艺不同。乌兹别克和卡拉卡勒帕克民族有都塔尔，吉尔吉斯的库布兹也与冬不拉相似。



厄克拉斯民间乐器博物馆每年迎来许多外国游客们的访问。除了博物馆展出的冬不拉外，其他哈萨克民族乐器也非常吸引游客们的关注。



【编译：冰山】