今夏阿斯塔纳将举办三场现代音乐会

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 在阿斯塔纳20周年庆典活动框架下，2018年6月29日-7月1日，阿斯塔纳"阿劳"体育馆内将举办三场大型音乐庆典活动：Hip-Hop Fest、Rock Fest和Dj Fest。

在6月29日的Hip-Hop Fest音乐会上， 来自不同国家的歌手和乐队将同台演出。当天现场观众将有机会同Chromosome、Jamaru、Da Gudda Jazz、Darkhan Juzz、Raim＆Artur、ST、Anacondaz、Scroogie等乐队的成员近距离接触。来自俄罗斯的传奇饶舌乐团Kasta也将为观众们带来精彩的表演。



6月30日，"阿劳"体育馆内还将举办一场摇滚音乐会。Nike Borzov、Beasts、Chicherin、Umay、Komanchero、 Moneyken等乐团将在Rock Fest当天演出。



最后的活动将于7月1日举行。当天的Dj Fest邀请了Din Fest（阿斯塔纳）、BAUR（阿拉木图）、ASTERO（莫斯科）、Emrah Canpolat（安塔利亚）、Paolo Bardelli（米兰）等知名DJ参加演出。



【编译：木合塔尔·木拉提】