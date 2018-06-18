历史剧《哈萨克汗国》第二季拍摄工作迎来新进展

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 历史剧《哈萨克汗国--黄金王座》目前在突厥斯坦市"哈兹列特苏丹"国家历史文化博物馆紧张拍摄中。

"很高兴的是，历史剧拍摄工作最后阶段在正值开斋节之际进行，特此将突厥斯坦市定为拍摄地点。突厥斯坦是哈萨克斯坦古老城市之一，并包含着丰富的民族历史。所以，应通过影片记载将这座城市的美貌。"导演鲁斯帖穆•阿布德拉希莫夫说。





据了解，史诗剧这一季讲述了哈萨克汗国最艰难的历史阶段，即克列汗和贾尼别克汗与昔班尼后代之间对古都"斯格纳克"城的争夺。



"贾尼别克汗登基仪式将在突厥斯坦市附近拍摄。古城突厥斯坦也是这段历史的真实写照。比较遗憾的是，哈萨克电影界中除了沙肯•阿伊曼诺夫拍摄的《阿勒达尔-阔赛》外，没有一部影片记录了突厥斯坦的景色。此外，除了突厥斯坦外，我们还将在塔拉兹市‘卡拉汗'、‘埃沙比毕'陵墓拍摄影片。"制片人阿尔曼•阿森诺夫说。





值得一提的是，大型历史剧于今年5月在阿拉木图州开拍，拍摄地点随后转移至南哈州图勒克巴斯县"伊尔苏"草原。





据悉，这一历史性的项目是根据纳扎尔巴耶夫总统要求，由哈萨克斯坦文化和体育部立项，在"Centaurus Rustem Abdrashev production"公司协助下由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄。

















【编译：冰山】