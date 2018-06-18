哈通社/阿斯塔纳/6月18日 - "清真（Халал）"商品的发展速度在我国可谓日新月异，但部分国内消费者对这一领域产品的可信度仍持有疑虑。

在哈萨克斯坦，"清真（Халал）"标识的认证和发放工作主要由哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局负责。



哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局下属的"清真发展"有限公司副总裁阿努瓦尔•叶勒詹吾勒在接受哈通社记者采访时指出，"清真（Халал）"标识不仅意味着带有这一标志的商品符合伊斯兰规定，其严格的认证标准也意味着产品在质量和信誉方面均非常可靠。



在采访中，叶勒扎诺夫还就"清真（Халал）"标识认证的约束力及标准等问题回答了记者的疑问。



注：哈拉姆（英语：haram，也写作haraam，阿拉伯语：حَرَام‎‎，ḥarām）是一个阿拉伯词语，意思是"禁止的"、"违反教律的"。因此，这个词可以指：不纯洁的人或者尚未接受圣知的人禁止接触的神圣事物；也可以指魔鬼等邪恶的事情，引申为"禁止进行的那些罪行"。该词也可以指代被"搁置"的东西，因此相当于希伯来קָדוֹש‬"qadoš"的概念和罗马法、古罗马宗教中"sacer"（神圣的）的概念。在伊斯兰教法律中，"哈拉姆"也可以指代任何被安拉所禁止的行为，为定义了人类行为规范的五大伊斯兰戒律之一。





记者：阿努瓦尔•叶勒詹吾勒，有清真产品使用需求的消费者，是否可以完全信任我国的"清真（Халал）" 认证标识？



阿努瓦尔•叶勒詹吾勒：当然可以。我们发布的"清真（Халал）" 认证标识的使用期限为一年期。申请该标识的产品，经实验室技术检验验证合格后，即可获得认证。获取认证，也并不意味着该产品就完全获得了免检资格。实际上，公司会对相关企业每月检查一次，部分企业每两月检查一次。检查人员会专门查验企业的库房和冷冻储藏柜。一旦发现可疑情况，将会立即汇报并采取相应措施。根据合作备忘录，检验人员有权将市面上销售的相关企业产品随时送至实验室检验抽查。



记者：提到"哈拉姆（Харам）"，人们首先想到的是猪肉和酒精。在伊斯兰标准的"黑名单"里除了他们还包括什么？



阿努瓦尔•叶勒詹吾勒：除了猪肉外，腐烂的肉，以及未以真主之名宰杀的牲畜肉也是属于"哈拉姆"范围的。鉴于大部分问题出现在肉类产品当中，我们对肉制品的制作和运输过程给予了严格的监督。对于申请"清真"认证标识的企业，我司会对其屠宰人员进行考核，确保其了解自己的职责。巡查牲畜屠宰场所，保证屠宰过程符合伊斯兰规范。"清真"认证标识的获取标准当中，明确要求在屠宰过程中，必须严格遵照卫生要求，不得虐待、殴打牲畜，尽可能减少牲畜在屠宰过程中所受到的痛苦，并且不得在其他牲畜眼前进行屠宰。



食品添加剂当中，一种名为E-20的添加剂也属于"哈拉姆"的范围内。获得"清真"认证的酸奶、牛奶、汽水和其他饮品中，不得含有这一添加剂。

明胶获含有明胶的物质属于"哈拉姆"。明胶的来源广泛，既有猪，也有其他动物，但即便是其他动物也可能是未以真主之名宰杀的。因此我们对这其的审核也是很严格的。



记者：市场对可食用动物的需求不断增长，这是否意味着获得"清真"标识认证的企业今后的销量也将增长。



阿努瓦尔•叶勒詹吾勒：没错，获得"清真"认证的企业至今没有一家对此有过异议或投诉，说他们的销量由于认证而下降，相反，其产品的销量变得更加广泛，销量也与日俱增。



记者：这其中也有营销的影响吧？我国现在有多少家食品企业获得了"清真"认证？



阿努瓦尔•叶勒詹吾勒：当然，这本身也是行业发展的需求。"清真（Халал）"标识不仅意味着商品符合伊斯兰规定，也意味着其品牌在质量和信誉方面均非常可靠。目前哈萨克斯坦有200家企业获得了"清真"认证，其中80家企业位于阿拉木图市。这些企业包括肉类、奶制品、糖果、公共餐饮场所以及药品的生产商。完整的名单可以在我司官网上查询。



记者：公共餐饮场的清真食品监管工作是如何开展的？



阿努瓦尔•叶勒詹吾勒：我们主要监督这些场所提供的香肠和禽肉的来源，这些产品必须是拥有"清真"认证的。我们会为有需求的餐厅介绍符合认证要求的肉类屠宰中心，帮助双方建立合作关系。对于出售"清真"认证食品的餐厅，我们也会提供相应的咨询服务。



记者：市场上是否存在违规使用"清真"认证标识的情况？



阿努瓦尔•叶勒詹吾勒：是的，确实有未通过认证的企业擅自使用"清真"标识的情况。我们对此予以了高度关注，迅速的进行了处理。目前我司正在开发可用于智能手机的应用，消费者可借此了解"清真"食品的认证信息。当前消费者可通关官网和官方服务电话查询信息。



记者：感谢您接受采访！



【编译：木合塔尔·木拉提】