"伟大草原"人文科学论坛："阿尔泰语学、突厥语学、蒙古语学协会"成立

哈通社/阿斯塔纳/6月17日 -- 第三届"伟大草原"人文科学论坛18日由国际突厥学院组织下（TWESCO）在阿斯塔纳举行。

消息称，此次论坛旨在庆祝阿斯塔纳20周年以及著名诗人马赫詹•朱马巴耶夫诞辰125周年、著名作家钦吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年、阿塞拜疆共和国成立100周年、丹麦学者汤姆逊解读古代突厥文字母100周年。





据了解，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃以及联合国教科文组织、伊斯兰教科文组织、经济合作组织科学基金会、突厥会议以及突厥议会等组织代表出席论坛开幕仪式。此外，其中还包括外交使节、国家和社会功勋人士、研究中心负责人以及来自阿塞拜疆、德国、吉尔吉斯斯坦、中国、摩尔多瓦、蒙古国、乌兹别克斯坦、波兰、俄罗斯、塔吉克斯坦以及土耳其等国家的近250名科学研究人员和分析人士。





论坛开幕式期间，为突厥世界科学发展做出贡献的多个国家代表荣获"黄金"奖章。



另外，蒙古国科学院院长雷戈德勒•杜戈林、俄罗斯科学院语言学研究所高级科学研究员奥列格•穆德拉克、突厥语机构负责人穆斯塔法•卡夏林以及国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里签署关于建立"阿尔泰语学、突厥语学、蒙古语学协会"的协议。





"协会每年将出版四期杂志。此外，我们还将在这一系列中出版相关书籍，出版关于"阿尔泰语学"、 "突厥语学"以及"蒙古语学"的系列丛书。" 克德尔艾里说。





【编译：冰山】