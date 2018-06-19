国内三大油田每年为西部地区基础设施建设提供多少资金

哈通社/阿斯塔纳/6月19日 -- 哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫19日在阿斯塔纳举行的述职报告会议上表示，到2024年，卡沙甘油田预估年产量将会达到1600万吨。

"卡沙甘油田根据扩产计划，到2024年，预估年产量将从1300万吨增至1600万吨。项目落实至今，已为阿特劳州和曼格斯套州公共基础设施发展投资5.7亿美元资金。每年则分配5000万美元资金，以发展公共基础设施。" 波兹姆巴耶夫说。

据他介绍，根据卡拉恰干纳克油田未来的发展计划，将实施以保障产量的一系列项目，其中包括燃气设施更新以及第四台压缩机和第五台内部管道的建设。项目实施期为2020年，投资总额为15亿美元。

"卡拉恰干纳克油田为西哈州公共基础设施建设共分配3.42亿美元资金，而每年分配2000万美元。"能源部部长说。

波兹姆巴耶夫表示，共有3万名哈萨克斯坦员工在田吉兹油田工作。该项目的投资总额为380亿美元，近两年内共投入超过110亿美元，而2018年预计将投入70亿美元。

"到2022年，田吉兹油田年产量将从2600万吨增至3900万吨。自1993年开始，田吉兹雪弗龙公司共为阿特劳州基础设施建设分配15亿美元资金。每年则分配2500万美元资金用于发展社会基础设施。" 波兹姆巴耶夫说。

【翻译：冰山】