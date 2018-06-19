纳扎尔巴耶夫总统批准行政区划改革方案 授予奇姆肯特市国家级行政级别

哈通社/阿斯塔纳/6月19日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫19日发布视频讲话，宣布其正式批准国家行政区划改革方案，授予奇姆肯特市国家直辖市地位。同时，将原"南哈萨克斯坦州"州级行政机关由奇姆肯特市迁移至突厥斯坦市，并更改"南哈萨克斯坦州"名称为"突厥斯坦州"。

纳扎尔巴耶夫总统表示，此次获得批准的方案，将成为对相关地区未来发展带来重要影响的历史性文件。



总统在讲话中指出，南哈萨克斯坦州是哈萨克斯坦在交通物流、人力资源和经济发展等领域拥有巨大发展潜力的地区。





"今年，人口规模达到100万的奇姆肯特市，正式成为了我国第三座国家级直辖市。独立以来，这是继阿斯塔纳之后，我国第二座百万级人口的大城市。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统同时宣布，南哈州州级行政机关将迁移至历史名城--突厥斯坦市，随着首府城市的变更，南哈萨克斯坦州也将更名为"突厥斯坦州"。



总统表示，曾在历史上作为哈萨克汗国行政中心的突厥斯坦市，拥有悠久的历史和璀璨夺目的文化遗产。





"众所周知，20世纪初一批哈萨克精英人物为救亡图存而掀起的民族运动，也同样与这座城市有着密切的关联。"他说。



总统表示，坐落于丝绸之路上的重镇突厥斯坦，不仅在哈萨克文化当中占有重要地位，同时也是突厥各民族精神文化的核心城市之一。



总统强调："奇姆肯特市不仅将成为吸引哈萨克斯坦乃至整个中亚地区投资、技术和知识资源的新中心，而且还具备了各种条件和必要的潜力，这将推动城市社会经济的均衡发展，不断改善整个地区人民的生活质量。"







【编译：木合塔尔·木拉提】