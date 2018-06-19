阿拉木图将为发展外部旅游创造所有必要条件

哈通社/阿拉木图/6月19日 -- 19日，阿拉木图市召开社会理事会会议，并讨论了外部旅游发展问题。

阿拉木图市旅游和外部关系管理局局长贾伊劳巴耶夫表示，国外游客为前往阿拉木图需要花费较长的时间。

据了解，为了解决这一问题，国际航线数量正在日益增加。例如，俄罗斯航空公司开通了阿拉木图-克拉斯诺亚尔斯克-伊尔库茨克航线，为当地游客创造了便利。此外，拉脱维亚航空公司也开通了里加直飞阿拉木图的航线。

贾伊劳巴耶夫指出，目前已经与民航委员会就这一方面建立相互理解达成共识。对此，在芬兰赫尔辛基市同FinAir航空公司签署了合作协议。

另外，就签证制度问题，外交部计划在年底前向23个非免签国家推出电子签证。

这一举措将对吸引更多游客来到哈萨克斯坦创造新机遇。

会议中，贾伊劳巴耶夫还表示，访问阿拉木图的外国游客数量增长了14％。

值得一提的是，阿拉木图旅游业代表们正在积极参与在亚洲和欧洲举行的旅游展。此外，知名电视频道"BBC"和"Euronews"去年也就阿拉木图旅游业进行了相关报道。

据悉，Visit Almaty中心也在吸引哈萨克斯坦各地区的游客方面做出了重要贡献。

【翻译：冰山】