纳扎尔巴耶夫致信祝贺阿塔梅肯企业家协会成立五周年

哈通社/阿斯塔纳/6月21日-纳扎尔巴耶夫总统21日致贺信，祝贺阿塔梅肯企业家协会第五届大会的召开。

"今年，阿塔梅肯企业家协会已成立5周年。在此期间，该协会已成为保护企业利益的独立机构。 此外，该协会还为企业家和政府机构的合作带来了方便。我希望阿塔梅肯能够继续为我国的可持续发展做出贡献。"总统在贺信中写道。



总统还指出，哈萨克斯坦在世界银行评级中上升至第36位。目前，我国投资环境也正在改善。为此还制定和实施了新税收和海关规范。此外，国家还对涉及商业监管的部分法律进行了修改，并将国内企业家的建议 也考虑在了其中。



"阿塔梅肯企业家协会应继续积极参与这些具体措施的实施工作。我们的目标是跻身世界前30强国行列。而为此，我们要首先将中小企业总收入在我国GDP中的占比份额提高至50％。此外，我们开始专注于新技术和创新的发展。 在五大社会举措框架内，小额信贷的发放量大幅增加。并开始开展如‘Batau'包括在内的重点项目的相关工作。在该项目框架内，将有3万农村居民接受创业培训。而这一切都需要政府和阿塔梅肯企业家协会共同合作。 "总统在贺信中说。



【编译：达娜】