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    17:55, 21 六月 2018 | GMT +6

    哈中合拍电影《音乐家》将在全球影院上映

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    哈通社/阿斯塔纳/6月21日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒21日在阿斯塔纳举行的述职报告会上表示，哈萨克斯坦和中国联合拍摄的电影作品《音乐家》将于今年秋季在全球各地影院上映。

    文体部长说："近日，两国元首观赏了该电影预告片。纳扎尔巴耶夫总统和习近平主席高度评价了影片，并向拍摄团队表达了感谢。今年9月份，电影将在全球影院上映。"

    穆哈梅迪吾勒表示，进入国际影视市场具有重要意义。目前，哈萨克斯坦国产电影只在国际电影节播映，尚未在国际影院上映。

    "因此，我们希望通过与俄罗斯、中国和美国等国家联合出品，把国产电影水平提升至国际标准。"部长说。

    据悉，哈中双方于2017年6月在阿斯塔纳签署了《哈中合作拍摄电影协议》。合拍片《音乐家》是该协议的启动项目，也是中哈两国"一带一路"框架下人文领域合作的重点项目。

    中国著名演员胡军、袁泉、剧雪和哈萨克斯坦著名演员艾特占诺夫等担任影片主演。

    影片讲述了中国著名作曲家冼星海的艺术人生。该作曲家卫国战争期间（1941-1943年）期间流落哈萨克斯坦，并与哈萨克伟大作曲家巴赫特詹•巴伊卡达莫夫结下了深厚的友谊。

     

     

    标签:
    文化 哈萨克斯坦与中国 黄金储备 文化和体育部
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