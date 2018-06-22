哈萨克斯坦-尼泊尔贸易投资合作论坛在加德满都举行

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦驻印度大使波拉特•萨尔森巴耶夫上周访问了尼泊尔首都加德满都。

访问期间，大使出席了由哈萨克斯坦驻印度大使馆与亚洲外交与国际事务研究所（AIDIA）共同举办的"哈萨克斯坦--尼泊尔：贸易与投资合作"论坛。



出席当天活动的还有AIDIA的创始人K. Sunil，前尼泊尔教育部长、议会议员Chitra Lekha Yadav，尼泊尔商会会长Rajesh Kazi Shrestha，以及来自尼泊尔政府、商业机构和媒体的代表。



论坛期间，与会各方就哈萨克斯坦和尼泊尔各领域合作的潜力进行了探讨，特别是创造良好营商环境以及促进两国旅游业领域合作等问题深入交换了意见。



在庆祝哈萨克斯坦首都阿斯塔纳20周年之际，主办方还向与会各界人士介绍了将会在阿斯塔纳启动的各类活动。 其中，将在阿斯塔纳召开的 "G-Glodal Silk Road 2018"国际会议以及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的正式开幕仪式最为引人关注。



访问期间，大使会见了尼泊尔最大城市的负责人-- 加德满都市副市长Khadgi Haribrabh和拉利特普尔市市长Chiri Maharjan。 两位市长均受邀参加2018年7月2日至3日举行的"G-Glodal Silk Road 2018"会议。



波拉特•萨尔森巴耶夫大使还会见了尼泊尔财政部长尤巴拉杰•卡蒂瓦达，就两国双边合作问题进行了讨论，并邀请部长出席2018年7月5日的阿斯塔纳国际金融中心开幕式。



【编译：木合塔尔·木拉提】