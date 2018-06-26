卫生部部长比尔塔诺夫指出治疗癌症的新方法

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫26日在政府会议上介绍了治疗癌症的新方法。

消息称，比尔塔诺夫在会中就"2018-2020年期间哈萨克斯坦肿瘤疾病防治综合计划"发表了一份报告。卫生部部长在报告中指出，过去10年以来，哈萨克斯坦恶性肿瘤发病率增长了9.5％，死亡率下降28.5%。

"该计划旨在减轻癌症患者治疗负担。其主要目标在于发展预防及管理风险因素、肿瘤疾病早期诊断、癌症护理引入一体化模式、癌症护理数字化以及发展人力资源和科学" 比尔塔诺夫说。

根据计划内容，旨在实现癌症护理协调作用的国家癌症中心将在阿斯塔纳得到落实。

卫生部部长称，将分配351亿坚戈资金用于实施综合计划。计划主要面向通过增加目标人口群体的筛查覆盖率，并早期发现肿瘤疾病患者；为癌症治疗的诊断和控制加强PET研究工作；增加可疑癌症患者对诊断服务的可及性；恶性肿瘤风险方面的基因检测；通过远程病理学对复杂的诊断结果进行国际磋商等。

比尔塔诺夫还表示，为了有效、安全和合理的使用抗菌药物，将为癌症研究机构购买相关研究设备。目前，卫生部正在就向医疗领域引入IBM Watson for Oncology人工智能系统开展相关工作。Watson可以根据患者情况，给出相应的治疗方案。

【翻译：冰山】