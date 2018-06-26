丝绸之路城市市长将聚首阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 根据纳扎尔巴耶夫总统倡议，阿斯塔纳将于7月2-3日举行"全球丝绸之路（Global Silk Road）"论坛，丝绸之路各国城市市长将出席会议。

阿斯塔纳市政府投资和企业发展管理部门主任阿布德哈德尔沃夫26日召开新闻发布会时表示，举办该国际论坛有助于提升阿斯塔纳的投资和旅游发展潜力。来自全球52个国家的市长、政治家、社会功勋人士、商界代表、金融组织和科学代表等2250名参与者和演讲者出席论坛。

论坛将就21世纪丝绸之路数字化问题、持续发展、减少经济不平等、国际贸易新规范、使用加密货币、女性和青少年，以及非政府组织问题进行讨论。

阿布德哈德尔沃夫说："根据论坛结果，或将成立丝绸之路国家城市市政俱乐部。此外，还将创建商界、科学、高校、媒体、文艺和体育等领域协会和联盟。与会者还就学前教育、旅游和体育领域签署一系列商业文件。"

据了解，论坛主要活动将在首都和平和谐宫举行，而商业和媒体领域活动将在独立宫举行。

论坛框架下，丝绸之路国家退役球员和丝路城市市长将进行足球友谊赛。

值得一提的是，历史上首个获得公民身份的机器人索菲亚将以演讲者身份出席论坛。

【编译：小穆】