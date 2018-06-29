外交部长阿布德拉赫曼诺夫同美国务卿蓬佩奥通电话

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫29日同美国国务卿迈克·蓬佩奥通电话。

会谈中，双方就纳扎尔巴耶夫总统2018年1月份对美国进行的正式访问框架下达成的共识落实情况进行了讨论。

蓬佩奥表示，哈萨克斯坦领导人的访问具有重要意义。他同时还指出，美国总统特朗普高度评价两国在华盛顿达成的共识和进一步推动与哈萨克斯坦之间的双边关系发展。

会谈中，双方还就加深哈萨克斯坦和美国之间的扩大合作伙伴关系发展问题、经贸、投资、能源、农业和其他领域合作关系发展前景进行了讨论。此外，双方还就不同水平的双边关系，其中在国际论坛框架下的相互合作问题深入交换了意见。

哈萨克斯坦外交部长和美国国务卿就双方共同关心的国际社会热点问题交换了意见。双方共同指出，哈萨克斯坦自愿放弃第四大核武器国家身份经验是朝鲜弃核和朝鲜半岛无核化局势的典范。

双方指出，哈萨克斯坦和中亚地区、美国和其他合作伙伴国家之间的合作对阿富汗稳定持续发展具有重要作用。阿布德拉赫曼诺夫就哈萨克斯坦对阿富汗提供的人道主义援助进行了介绍。

最后，外长阿布德拉赫曼诺夫邀请蓬佩奥在合适的时间对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：小穆】